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      Курс валют на 27 сентября: евро еще дешевеет, а доллар вырос

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      Курс доллара, евро – курс валют НБУ на сегодня 27 сентября 2019
      Курс валют НБУ на 27 сентября / vgolos.com.ua

      В пятницу, 27 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. В этот раз мировые валюты повели себя несинхронно: евро подешевел, а доллар, наоборот, подрос в цене.

      Обнародованный НБУ на официальном сайте курс валют показал, что украинская гривна укрепилась относительно евро. А вот относительно доллара несколько потеряла позиции.

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      Американский доллар по отношению к гривне 27 сентября на 7 копеек дороже, чем в предыдущий банковский день (26 сентября).

      В четверг один "зеленый" стоит 24 гривны 19 копеек.

      Главная же валюта Европейского Союза потеряла в цене 3 копейки.

      За один евро 27 сентября следует заплатить 26 гривен 46 копеек.

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      Теги: Новости Украины Евро Доллар Доллар-Гривна Курсы валют Валюта Гривна
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