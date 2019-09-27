Курс валют на 27 сентября: евро еще дешевеет, а доллар вырос

В пятницу, 27 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. В этот раз мировые валюты повели себя несинхронно: евро подешевел, а доллар, наоборот, подрос в цене.

Обнародованный НБУ на официальном сайте курс валют показал, что украинская гривна укрепилась относительно евро. А вот относительно доллара несколько потеряла позиции. Читайте также: В МВФ заговорили о новом кредите для Украины Американский доллар по отношению к гривне 27 сентября на 7 копеек дороже, чем в предыдущий банковский день (26 сентября). В четверг один "зеленый" стоит 24 гривны 19 копеек. Главная же валюта Европейского Союза потеряла в цене 3 копейки. За один евро 27 сентября следует заплатить 26 гривен 46 копеек.