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      Курс валют на 27 ноября: доллар и евро прибавили в цене

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      Курс валют НБУ на 27 ноября
      Курс валют НБУ на 27 ноября / tsn.ua

      На вторник, 27 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. По данным НБУ, и доллар, и евро продолжают добавлять в цене.

      Как сообщает на своем сайте регуляторный орган, 27 ноября цена американской валюты составит 27 гривен 89 копеек.

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      Отметим, что это на 9 копеек больше, чем было в предыдущий банковский день.

      В свою очередь, евро прибавит в цене аж на 15 копеек по сравнению с его показателями 26 ноября.

      Так, 27 ноября европейская валюта будет стоить 31 гривну 70 копеек.

       
      Теги: Новости Украины Курсы валют НБУ Доллар-Гривна Доллар Валюта Гривна евро
      Источник: 24 канал
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