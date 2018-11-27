Как сообщает на своем сайте регуляторный орган, 27 ноября цена американской валюты составит 27 гривен 89 копеек.

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Отметим, что это на 9 копеек больше, чем было в предыдущий банковский день.

В свою очередь, евро прибавит в цене аж на 15 копеек по сравнению с его показателями 26 ноября.

Так, 27 ноября европейская валюта будет стоить 31 гривну 70 копеек.