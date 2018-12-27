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      Курс валют на 27 декабря: доллар и евро упали в цене

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      Курс валют НБУ на сегодня 27.12.2018: курс доллара, курс евро
      Курс валют НБУ на 27 декабря / insights.abnamro.nl

      На четверг, 27 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе валюты подешевели.

      Согласно информации на официальном сайте НБУ, по сравнению с предыдущим банковским днем, доллар США потерял в цене 17 копеек. Поэтому стоимость "зеленого" в четверг составляет 27 гривен 26 копеек.

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      Между тем европейская валюта подешевела на 21 копейку. Следовательно, за 1 евро придется отдать 31 гривну 10 копеек.

      Теги: Новости Украины Гривна Доллар-Гривна Доллар Курсы валют Валюта НБУ Евро
      Источник: 24 канал
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