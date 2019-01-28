Курс валют на 28 января: доллар и евро поползли вверх

На понедельник, 28 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе валюты немного прибавили в цене.

Согласно информации на официальном сайте НБУ, "зеленый" подорожал по сравнению с предыдущим банковским днем, но не существенно – на 3 копейки.

Читайте также: Куда следует откладывать деньги "на черный день", чтобы не потерять их, а еще и заработать

Теперь за доллар надо выложить 27 гривен 81 копейку.

Европейская валюта пошла чуть дальше и укрепилась на 5 копеек. Ее курс на 28 января составляет 31 гривну 56 копеек.