Курс валют на 28 января: доллар и евро поползли вверх
На понедельник, 28 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе валюты немного прибавили в цене.
Согласно информации на официальном сайте НБУ, "зеленый" подорожал по сравнению с предыдущим банковским днем, но не существенно – на 3 копейки.
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Теперь за доллар надо выложить 27 гривен 81 копейку.
Европейская валюта пошла чуть дальше и укрепилась на 5 копеек. Ее курс на 28 января составляет 31 гривну 56 копеек.
Источник: 24 Канал
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