Курс валют на 28 января: доллар и евро существенно прибавили в цене

На вторник, 28 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным госрегулятора, как американская, так и европейская валюты пошли вверх.

Каким будет курс доллара по отношению к гривне

Как сообщает пресс-служба НБУ на своем официальном сайте, 28 января за один американский доллар надо будет отдать 24,6 гривны. Это на 27 копеек больше, чем было в предыдущий банковский день.

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Заметим, что с конца осени – начала зимы гривна активно укреплялась, а доллар, со своей стороны, подешевел до 23,3 гривны за единицу. Правда, в период праздников и выходных ситуация резко изменилась, и доллар подорожал.

В начале года единица американской валюты стоила 23,68 гривны. А впервые "зеленый" достиг отметки в 24 гривны 10 января. Однако в течение следующих дней он держался в основном на уровне 23,98 гривны за единицу. 17 января доллар снова преодолел отметку в 24 гривны, и с тех пор ниже не опускался и только рос.

Среди причин этого называют неожиданные действия НБУ, который за один день выкупил на валютном рынке рекордные 700 миллионов долларов. Также на ситуацию могло повлиять и то, что в это время экономика Украины работала не на полную.



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Каким будет курс евро по отношению к гривне

Если сравнивать с курсом на понедельник, евро также прибавил в цене. Таким образом, европейская валюта подорожала на 28 копеек и будет стоить во вторник 27,12 гривны за единицу. Примечательно, что в предыдущий банковский день евро дешевел.

В конце прошлого года евро в основном дешевел и сумел опуститься ниже 27 гривен. В частности, 20 декабря за единицу европейской валюты надо было выложить 25,98 гривны.

С начала нового года стоимость евро была на уровне 26,4 – 26,5 гривны за единицу. Правда, 10 января он вырос до 26,8 гривны. Затем немного упал, но 15 числа снова поднялся до 26,69 за единицу. Впервые доллар достиг показателя в 26,9 гривны 17-го января и с тех пор постепенно поднимался вверх. Впервые отметку в 27 гривен евро преодолел 24 января.