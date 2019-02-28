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      Курс валют на 28 февраля: евро подорожал, а доллар почти не изменил позиций

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      Курс валют НБУ на сегодня 28.02.2019: курс доллара, курс евро
      Курс валют НБУ на 28 февраля / 24 канал

      На четверг, 28 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, стоимость американской и европейской валют почти не изменилась.

      Согласно данным на официальном сайте НБУ, по сравнению с предыдущим днем доллар прибавил в цене всего 1 копейку. Поэтому в четверг "зеленый" стоит 26 гривен 99 копеек.

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      Тем временем европейская валюта прибавила в цене 8 копеек. Так, стоимость евро составляет 30 гривен 73 копейки.

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      Теги: Новости Украины Евро Гривна Доллар-Гривна Доллар Курсы валют Валюта НБУ
      Источник: 24 канал
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