Курс валют на 28 февраля: гривна укрепляется по отношению к доллару, но валится к евро

На пятницу, 28 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Украинская национальная валюта существенно изменила свои позиции. Что интересно, гривна одновременно окрепла по отношению к доллару, но подешевела относительно евро.

По прогнозу национального регулятора, в пятницу, 28 февраля, за один американский доллар придется заплатить 24 гривны 56 копеек.

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Таким образом "вечнозеленый" подешевел сразу на 9 копеек, если сравнивать с предыдущим банковским днем ​​– 27 февраля.

В последние дни доллар устроил своего рода "карусель", то снижаясь, то поднимаясь. За последние две недели доллар успел 4 раза подорожать и трижды подешеветь.

Если сравнивать с концом января, то за месяц доллар потерял в стоимости почти 30 копеек, но в последние три недели держится на уровне 24,45 – 24,65 гривен.

А вот главная валюта Европейского Союза наоборот подорожала. Да еще и довольно ощутимо – сразу на 13 копеек.

В пятницу евро уже вплотную приблизится к психологической отметке в 27 гривен и будет стоить 26 гривен 93 копейки.

На этой неделе курс евро меняется куда однороднее, чем доллара. Всего за 5 дней валюта подорожала на 52 копейки – от 26 гривен 41 копейки.

Если сравнивать с концом января, когда состоялся пока нынешний пик падения курса гривны, то стоимость евровалюты опустилась почти на 30 копеек.

Среднегодовой курс гривны относительно доллара с 1996 года / инфографика 24 канала