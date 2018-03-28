Курс валют на 28 марта: евро подешевел, доллар демонстрирует те же показатели

На среду, 28 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным на сайте НБУ, европейская валюта несколько упала в цене, зато доллар остался без изменений.

Как на своем сайте сообщает государственный регуляторный орган, 28 марта цена американского доллара составит 26,30 гривны.

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Заметим, что столько же он стоил и в предыдущий банковский день.

Евро же, напротив, упал в цене.

Так, европейская валюта стала дешевле на 9 копеек, если сравнивать с курсом на вторник, 27 марта, и теперь она будет стоить 32,55 гривны.