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      Курс валют на 28 мая: доллар и евро подешевели

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      Курс валют НБУ на сегодня 28.05.2019 - курс доллара, курс евро
      Каким будет курс валют НБУ на 28 мая / Getty Images

      На вторник, 28 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным НБУ, как американская, так и европейская валюты потеряли в цене.

      Согласно данным государственного регуляторного органа, 28 мая цена американского доллара составит 26,33 гривны.

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      Если сравнивать с курсом предыдущего банковского дня, то "зеленый" упал в цене на 14 копеек.

      Что касается евро, то он подешевел практически на столько же –минус 13 копеек, если сравнивать с курсом на понедельник, 27 мая.

      Поэтому, во вторник европейская валюта будет стоить 29,48 гривны.

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      Теги: Новости Украины Евро Гривна Доллар-Гривна Доллар Курсы валют Валюта
      Источник: 24 канал
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