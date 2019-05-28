Курс валют на 28 мая: доллар и евро подешевели
На вторник, 28 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным НБУ, как американская, так и европейская валюты потеряли в цене.
Согласно данным государственного регуляторного органа, 28 мая цена американского доллара составит 26,33 гривны.
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Если сравнивать с курсом предыдущего банковского дня, то "зеленый" упал в цене на 14 копеек.
Что касается евро, то он подешевел практически на столько же –минус 13 копеек, если сравнивать с курсом на понедельник, 27 мая.
Поэтому, во вторник европейская валюта будет стоить 29,48 гривны.
Источник: 24 канал
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