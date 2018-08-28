Курс валют на 28 августа: евро резко подорожало

На вторник, 28 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе валюты поднялись в цене.

По официальной информации регуляторного органа, американская валюта незначительно поднимется в цене.

Так, по сравнению с предыдущим банковским днем, доллар США подорожает на 3 копейки. Его стоимость составит 27 гривен 88 копеек.

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А вот европейская валюта резко прибавит в стоимости. По сравнению с курсом на 27 августа, евро подскочит в цене на 18 копеек. Его стоимость составит 32 гривны 43 копейки.