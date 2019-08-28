08:57
28 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАИСА БОГАТЫРЕВА ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Секретная миссия робота Феди. Русская почта меняет формат
      Вєсті Кремля
      21:49, 27 августа
      Вести. UA: Дубинского учат толерантности. Как Медведчук праздновал День Независимости
      Вєсті.UA
      21:06, 27 августа
      Кто и за сколько продает государственные корабли: резонансное расследование
      ЦРУ
      09:00, 23 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      РАИСА БОГАТЫРЕВА ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

      Курс валют на 28 августа: доллар и евро подорожали

      67 Читати новину українською
      Курс доллара, евро – курс валют НБУ на сегодня 28 августа 2019
      Каким будет курс валют от НБУ на 28 августа / ua.news

      В среду, 28 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе мировые валюты ощутимо укрепились в цене относительно украинских денег.

      Согласно данных государственного регуляторного органа, 28 августа цена одного американского доллара составляет 25 гривен 16 копеек.

      Обратите внимание! Если не банк: где безопасно хранить ценности

      Это на 10 копеек больше, чем было в предыдущий банковский день.

      Евро также подорожал, и куда более существенно – на 21 копейку.

      Следовательно, в среду за единицу европейской валюты приходится выкладывать 27 гривен 94 копейки.

      blog_ava
      Мог ли Обама предотвратить аннексию Крыма и почему об этом вспомнил Трамп?
      сегодня
      681
      Теги: Новости Украины Курсы валют Валюта Евро Гривна Доллар Доллар-Гривна
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Алексей Гончарук – биография кандидата в премьер-министры Украины
      сегодня , 08:46 Алексей Гончарук – биография кандидата в премьер-министры Украины
      2963
      Які загрози несе для України нормандський формат
      сегодня , 08:40 Які загрози несе для України нормандський формат
      Блог Медіа 112
      Если не банк: где безопасно хранить ценности
      27 августа , 16:00 Если не банк: где безопасно хранить ценности
      429
      Мог ли Обама предотвратить аннексию Крыма и почему об этом вспомнил Трамп?
      сегодня , 07:37 Мог ли Обама предотвратить аннексию Крыма и почему об этом вспомнил Трамп?
      Світлана Попова 681
      Сто дней президента Зеленского: о внешней политике и завершении войны
      сегодня , 06:15 Сто дней президента Зеленского: о внешней политике и завершении войны
      Інна Жолобович 417
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук