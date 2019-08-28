Курс валют на 28 августа: доллар и евро подорожали

В среду, 28 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе мировые валюты ощутимо укрепились в цене относительно украинских денег.

Согласно данных государственного регуляторного органа, 28 августа цена одного американского доллара составляет 25 гривен 16 копеек.

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Это на 10 копеек больше, чем было в предыдущий банковский день.

Евро также подорожал, и куда более существенно – на 21 копейку.

Следовательно, в среду за единицу европейской валюты приходится выкладывать 27 гривен 94 копейки.