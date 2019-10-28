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      Курс валют на 28 октября: доллар и евро растут

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      Курс доллара, евро – курс валют НБУ на сегодня 28 октября 2019
      Курс валют НБУ на 28 октября / unsplash.com

      На понедельник, 28 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе валюты прибавили в цене.

      По данным на официальном сайте Национального банка Украины, американский "зеленый" прибавил в цене.

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      Его можно купить за 25 гривен 17 копеек. Это на шесть копеек больше, чем в предыдущий банковский день.

      Европейская валюта также подорожала, однако чуть меньше – на 2 копейки. За нее надо отдать 27 гривен 96 копеек.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины НБУ Гривна Курсы валют Валюта Евро Доллар Доллар-Гривна
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