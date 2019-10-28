Курс валют на 28 октября: доллар и евро растут

На понедельник, 28 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе валюты прибавили в цене.

По данным на официальном сайте Национального банка Украины, американский "зеленый" прибавил в цене.

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Его можно купить за 25 гривен 17 копеек. Это на шесть копеек больше, чем в предыдущий банковский день.

Европейская валюта также подорожала, однако чуть меньше – на 2 копейки. За нее надо отдать 27 гривен 96 копеек.