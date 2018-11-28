Курс валют на 28 ноября: доллар и евро резко подорожали
В среду, 28 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе валюты выросли в цене.
Согласно информации на официальном сайте НБУ, по сравнению с предыдущим банковским днем, американская валюта подорожала на 21 копейку. Поэтому в среду стоимость доллара США составляет 28 гривен 10 копеек.
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Тем временем евро прибавило в цене 13 копеек. Следовательно, европейская валюта стоит 31 гривну 83 копейки.
Источник: 24 канал
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