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      Курс валют на 28 ноября: евро незначительно теряет в цене, доллар – неизменный

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      Курс валют НБУ на 28 ноября / gratisography.com/

      На четверг, 28 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, европейская валюта незначительно потеряла в цене.

      Согласно официальным данным на сайте НБУ, американский доллар остался на той же позиции, на которой был зафиксирован в предыдущий банковский день.

      Интересно: Гривна установила рекорд по укреплению

      Так, доллар США 28 ноября стоит 23 гривны 98 копеек.

      А вот европейская валюта потеряет в цене по сравнению с курсом за среду, 27 ноября.

      Правда, ее стоимость упадет всего на 2 копейки и составит 26 гривен 40 копеек.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины НБУ Курсы валют Валюта Евро Доллар Доллар-Гривна Гривна
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