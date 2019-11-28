Курс валют на 28 ноября: евро незначительно теряет в цене, доллар – неизменный

На четверг, 28 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, европейская валюта незначительно потеряла в цене.

Согласно официальным данным на сайте НБУ, американский доллар остался на той же позиции, на которой был зафиксирован в предыдущий банковский день.

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Так, доллар США 28 ноября стоит 23 гривны 98 копеек.

А вот европейская валюта потеряет в цене по сравнению с курсом за среду, 27 ноября.

Правда, ее стоимость упадет всего на 2 копейки и составит 26 гривен 40 копеек.