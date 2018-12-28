Курс валют на 28 декабря: доллар и евро стремительно выросли
На пятницу, 28 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе валюты существенно прибавили в цене.
Согласно информации на официальном сайте НБУ, по сравнению с предыдущим банковским днем, доллар США подорожал на 19 копеек. Поэтому "зеленый" в пятницу можно будет купить за 27 гривен 45 копеек.
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Что касается европейской валюты, то она тоже прибавила в цене, однако меньше. Так, за 1 евро придется отдать 31 гривну 23 копейки. Это на 13 копеек больше. чем в предыдущий банковский день.
Источник: 24 Канал
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