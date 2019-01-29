Курс валют на 29 января: евро существенно прибавил в цене, доллар подешевел

Во вторник, 29 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным НБУ, американская валюта несколько подешевела, в то же время европейская существенно прибавила в цене.

Как на своем сайте сообщает государственный регуляторный орган, 29 января цена американского доллара составит 27,79 гривны.

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Заметим, что это на 2 копейки меньше, чем было в предыдущий банковский день.

Что касается евро, то он наоборот подорожал и довольно существенно – плюс 17 копеек, если сравнивать с курсом на понедельник.

Следовательно, во вторник европейская валюта будет стоить 31,73 гривны.