Курс валют на 29 марта: доллар и евро существенно подорожали

Так, по данным финрегулятора, по состоянию на 29 марта за один доллар США придется заплатить 26 гривен 40 копеек. А это на 10 копеек больше, чем было в предыдущий банковский день.

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В свою очередь европейская валюта подорожала еще больше, чем американский "зеленый". Так, в четверг, евро стоит 32 гривны 73 копейки, что на 18 копеек больше, чем в среду, 28 марта.