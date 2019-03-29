Курс валют на 29 марта: доллар и евро прибавили в цене перед выборами
На пятницу, 29 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным НБУ, стоимость как американской, так и европейской валют несколько возросла.
Как на своем сайте сообщает государственный регуляторный орган, 29 марта цена американского доллара составит 27,25 гривны.
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Заметим, что это лишь на 17 копеек больше, чем было в предыдущий банковский день.
Относительно евро, то его цена также выросла, если сравнивать с курсом на четверг. Но уже на 8 копеек.
Таким образом, в пятницу европейская валюта будет стоить 30,57 гривны.
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