09:57
29 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПЕНСИЯ НАФТОГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: "Звездные войны" Путина. Ленин против гномов
      Вєсті Кремля
      21:42, 27 марта
      Вести.UA: Мороз подыграл российской пропаганде. Настоящая команда Бойко
      Вєсті.UA
      19:27, 28 марта
      Махинации, подделки и сомнительные нотариусы: возмутительные схемы захвата имущества в столице
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Вера vs атеизм
      Згадати все
      22:40, 22 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПЕНСИЯ НАФТОГАЗ

      Курс валют на 29 марта: доллар и евро прибавили в цене перед выборами

      199 Читати новину українською
      Курс валют НБУ на сегодня 29.03.2019 - курс доллара, курс евро
      Курс валют НБУ на 29 марта / wsj.com

      На пятницу, 29 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным НБУ, стоимость как американской, так и европейской валют несколько возросла.

      Как на своем сайте сообщает государственный регуляторный орган, 29 марта цена американского доллара составит 27,25 гривны.

      Читайте также: Что будет с курсом доллара накануне выборов: прогноз аналитика

      Заметим, что это лишь на 17 копеек больше, чем было в предыдущий банковский день.

      Относительно евро, то его цена также выросла, если сравнивать с курсом на четверг. Но уже на 8 копеек.

      Таким образом, в пятницу европейская валюта будет стоить 30,57 гривны.

      blog_ava
      Прогноз погоды на 29 марта: в Украину медленно возвращается весеннее тепло и солнце
      сегодня
      490
      Теги: Новости Украины Доллар-Гривна Евро Доллар Гривна Валюта Курсы валют НБУ
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Сколько дорог можно отремонтировать вместо рекламы кандидатов
      сегодня , 09:01 Сколько дорог можно отремонтировать вместо рекламы кандидатов
      105
      Американский генерал-лейтенант не исключает оккупирование Одессы и...
      сегодня , 08:40 Американский генерал-лейтенант не исключает оккупирование Одессы и...
      Злой Одессит 969
      Система завдає удар у відповідь, або Історії суддів, які комусь стали кісткою в горлі
      28 марта , 22:00 Система завдає удар у відповідь, або Історії суддів, які комусь стали кісткою в горлі
      Блог Медіа 1929
      Выборы 2019: какова вероятность переноса второго тура
      28 марта , 21:02 Выборы 2019: какова вероятность переноса второго тура
      Ірина Поліщук 721
      Реклама кандидатов в соцсетях: кто оплачивает и как "топят" конкурентов
      28 марта , 20:01 Реклама кандидатов в соцсетях: кто оплачивает и как "топят" конкурентов
      Світлана Попова 279
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто пойдет и какие у них шансы
       18 марта , 14:12
      Украине стоит инициировать создание международного трибунала, — Чубаров
       25 января 2015 , 01:01 3
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Главные новости футбола 17 декабря: Шахтер и Динамо узнали соперников в плей-офф ЛЕ, результаты жеребьевки 1/8 ЛЧ
       18 декабря 2018 , 07:00
      Барселона – Реал: 8 сенсационных игроков и тренерские решения, в которые сложно поверить
       6 февраля , 18:10
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук