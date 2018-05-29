10:27
29 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
25°C
25°C 13°C
  • среда
    26°C 11°C
  • четверг
    27°C 15°C
  • пятница
    21°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Взрослые дети России. Тропинка дешевле, чем дорога
Вєсті Кремля
00:23, 27 мая
Вести.UA. Жир. Княжеские сутки в ВР. Белуччи по-украински
Вєсті.UA
19:27, 26 мая
Какую большую игру под названием
ЦРУ
09:00, 25 мая
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Поход в поликлинику
Згадати все
22:49, 25 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Курс валют на 29 мая: доллар подорожал, а евро потерял в цене

210 Читати новину українською
Курс валют НБУ на 29 мая
Курс валют НБУ на 29 мая / РБК-Украина

Во вторник, 29 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, американская валюта подорожала, а европейская потеряла в цене.

По данным на сайте НБУ, по сравнению с предыдущим банковским днем, доллар США прибавил в цене 4 копейки. Поэтому стоимость "зеленого" во вторник составляет 26 гривен 14 копеек.

Читайте также: Украинская криптовалюта Karbo вошла в топ-10 анонимных криптовалют в мире

Тем временем европейская валюта подешевела на 9 копеек и во вторник стоимость евро составляет 30 гривен 52 копейки.

Теги: Новости Украины Валюта Курсы валют Гривна Доллар-Гривна Доллар евро
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Украине важно удержаться от подрыва керченского моста
сегодня, 08:40 Украине важно удержаться от подрыва керченского моста
Андрій Воропаєв 2053
На Світлодарській дузі українські військові змогли розширити свої позиції
28 мая, 22:01 На Світлодарській дузі українські військові змогли розширити свої позиції
Дід Панас 3103
Чем политический кризис в Италии грозит всему Европейскому союзу
28 мая, 21:01 Чем политический кризис в Италии грозит всему Европейскому союзу
Іван Яковина 785
Комфортный отдых для всей семьи в Украине: топ-5 мест
28 мая, 19:02 Комфортный отдых для всей семьи в Украине: топ-5 мест
Анастасія Ковач-Петрушенко 768
Киев прошел тест на европейскость: как прошла Лига чемпионов
28 мая, 16:01 Киев прошел тест на европейскость: как прошла Лига чемпионов
Юрій Бутусов 3130
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук