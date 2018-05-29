Курс валют на 29 мая: доллар подорожал, а евро потерял в цене

Во вторник, 29 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, американская валюта подорожала, а европейская потеряла в цене.

По данным на сайте НБУ, по сравнению с предыдущим банковским днем, доллар США прибавил в цене 4 копейки. Поэтому стоимость "зеленого" во вторник составляет 26 гривен 14 копеек.

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Тем временем европейская валюта подешевела на 9 копеек и во вторник стоимость евро составляет 30 гривен 52 копейки.