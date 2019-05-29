Курс валют на 29 мая: доллар и евро растут

На среду, 29 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе валюты прибавили в цене.

Согласно официальным данным НБУ, 29 мая цена американского доллара выросла по сравнению с предыдущим банковским днем.

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"Американец" добавил 8 копеек – теперь его можно приобрести за 26,41 гривны.

Европейская валюта также подорожала, но на 7 копеек. В среду, 29 мая, ее можно будет приобрести за 29,55 гривны.