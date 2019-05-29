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      МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
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      Курс валют на 29 мая: доллар и евро растут

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      Курс валют НБУ на сегодня 29.05.2019 - курс доллара, курс евро
      Каким будет курс валют НБУ на 29 мая / pixabay.com

      На среду, 29 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе валюты прибавили в цене.

      Согласно официальным данным НБУ, 29 мая цена американского доллара выросла по сравнению с предыдущим банковским днем.

      Читайте также: Досрочные выборы и экономика: чего ждать украинцам

      "Американец" добавил 8 копеек теперь его можно приобрести за 26,41 гривны.

      Европейская валюта также подорожала, но на 7 копеек. В среду, 29 мая, ее можно будет приобрести за 29,55 гривны.

      blog_ava
      Прогноз погоды на 29 мая: по всей Украине будет по-летнему тепло, на западе – дожди и грозы
      сегодня
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      Теги: Новости Украины Курсы валют Валюта Гривна Евро Доллар Доллар-Гривна
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