Курс валют на 29 августа: Евро существенно добавил, доллар не отстает
На среду, 29 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным на сайте НБУ, как американская, так и европейская валюты несколько добавили в цене.
Как на своем сайте сообщает государственный регуляторный орган, 29 августа цена американского доллара составит 28,05 гривны.
Читайте также: НБУ не может влиять на курс валют, – заместитель главы Нацбанка
Заметим, что это на 17 копеек дороже, чем было в предыдущий банковский день.
Что касается евро, то он также добавил, правда, если сравнивать с курсом на вторник, 28 августа, уже более существенно – плюс 42 копейки.
Следовательно, европейская валюта теперь будет стоить 32,85 гривны.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине19 июля , 14:06
Наличный курс валют 22 ноября: евро и доллар резко подскочили22 ноября 2017 , 18:55
Государство или не государство – как получится, – российский политик о планах Путина на Украину25 сентября 2017 , 23:05
25-летний игрок "Шахтера" закончил карьеру и стал футбольным агентом17 июля 2016 , 16:58
"Динамо" передало подарки детям-чернобыльцам28 декабря 2016 , 10:14