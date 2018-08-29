Курс валют на 29 августа: Евро существенно добавил, доллар не отстает

На среду, 29 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным на сайте НБУ, как американская, так и европейская валюты несколько добавили в цене.

Как на своем сайте сообщает государственный регуляторный орган, 29 августа цена американского доллара составит 28,05 гривны.

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Заметим, что это на 17 копеек дороже, чем было в предыдущий банковский день.

Что касается евро, то он также добавил, правда, если сравнивать с курсом на вторник, 28 августа, уже более существенно – плюс 42 копейки.

Следовательно, европейская валюта теперь будет стоить 32,85 гривны.