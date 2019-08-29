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      Курс валют от НБУ на 29 августа: доллар и евро почти не изменили позиций

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      Курс доллара, евро – курс валют НБУ на сегодня 29 августа 2019
      Курс валют НБУ на 29 августа / unsplash.com

      В четверг, 29 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе валюты несущественно прибавили в цене.

      Доллар США, по сравнению с предыдущим банковским днем, прибавил в цене 6 копеек. Поэтому в четверг американская валюта стоит 25 гривен 22 копейки.

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      В то же время евро выросло всего на 1 копейку и его стоимость составляет 27 гривен 95 копеек.

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      Теги: Новости Украины Евро Курсы валют Валюта Доллар Гривна Доллар-Гривна НБУ
      Источник: 24 канал
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