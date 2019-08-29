Курс валют от НБУ на 29 августа: доллар и евро почти не изменили позиций

В четверг, 29 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе валюты несущественно прибавили в цене.

Доллар США, по сравнению с предыдущим банковским днем, прибавил в цене 6 копеек. Поэтому в четверг американская валюта стоит 25 гривен 22 копейки.

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В то же время евро выросло всего на 1 копейку и его стоимость составляет 27 гривен 95 копеек.