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      Курс валют на 29 октября: гривна значительно укрепилась

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      Курс валют НБУ на 29 октября
      Курс валют НБУ на 29 октября / lb.lt

      На понедельник, 29 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. И американская, и европейская валюты значительно упали в цене.

      Согласно данным на официальном сайте НБУ, 29 октября доллар США будет стоить 28 гривен 26 копеек.

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      Отметим, что это на 7 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.

      Относительно европейской валюты, то ее цена снизилась более значительно – на 28 копеек. И закрепилась на отметке 32 гривны и 6 копеек.

       

      Теги: Новости Украины Валюта евро Гривна Доллар-Гривна Доллар Курсы валют НБУ
      Источник: 24 канал
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