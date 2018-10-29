На понедельник, 29 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. И американская, и европейская валюты значительно упали в цене.

Согласно данным на официальном сайте НБУ, 29 октября доллар США будет стоить 28 гривен 26 копеек.

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Отметим, что это на 7 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.

Относительно европейской валюты, то ее цена снизилась более значительно – на 28 копеек. И закрепилась на отметке 32 гривны и 6 копеек.