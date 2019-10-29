Курс валют на 29 октября: доллар и евро теряют позиции
На вторник, 29 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным госрегулятора, как американская, так и европейская валюты упали в цене.
Согласно данным НБУ, 29 октября за один американский доллар придется выложить 25,07 гривны.
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Это на 10 копеек меньше, чем было предыдущего банковского дня.
Евро, со своей стороны, также подешевел, однако уже на 17 копеек, если сравнивать с курсом на понедельник, 28 октября.
Во вторник цена евро будет 27,79 гривны.
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