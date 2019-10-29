10:06
29 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      СИТУАЦИЯ В ЗОЛОТОМ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ДИФТЕРИЯ В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин забирает у россиян наркотик. Егор Крид – "Сатанист"
      Вєсті Кремля
      21:34, 28 октября
      Вести.UA: Чему Коломойский научил Зеленского. Как Луценко и Гройсман в политику возвращаются
      Вєсті.UA
      20:19, 28 октября
      "Коррупционное кубло": что происходит на госпредприятии радиоактивных веществ "Изотоп"
      ЦРУ
      09:00, 25 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      СИТУАЦИЯ В ЗОЛОТОМ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ДИФТЕРИЯ В УКРАИНЕ

      Курс валют на 29 октября: доллар и евро теряют позиции

      158 Читати новину українською
      Курс доллара, евро – курс валют НБУ на сегодня 29 октября 2019
      Каким будет курс валют НБУ на 29 октября / GettyImages

      На вторник, 29 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным госрегулятора, как американская, так и европейская валюты упали в цене.

      Согласно данным НБУ, 29 октября за один американский доллар придется выложить 25,07 гривны.

      Важно! Правительство утвердило новый прогноз относительно ВВП, инфляции и курса гривни: детали

      Это на 10 копеек меньше, чем было предыдущего банковского дня.

      Евро, со своей стороны, также подешевел, однако уже на 17 копеек, если сравнивать с курсом на понедельник, 28 октября.

      Во вторник цена евро будет 27,79 гривны.

      blog_ava
      Глава "Нафтогаза" рассказал о новом иске против российского "Газпрома"
      сегодня
      564
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Курсы валют Валюта Доллар Гривна Доллар-Гривна Евро НБУ
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      SMM, marketing та IT: як увійти в сучасну професію, прочитавши одну книжку
      сегодня , 10:01 SMM, marketing та IT: як увійти в сучасну професію, прочитавши одну книжку
      Під обкладинкою 23
      Неідеальні префекти, або Від децентралізації до небезпечного авторитаризму на місцях
      сегодня , 09:00 Неідеальні префекти, або Від децентралізації до небезпечного авторитаризму на місцях
      Наталія Лебідь 166
      Самые распространенные осенние болезни: как не заболеть и чем их лечить
      25 октября , 10:00 Самые распространенные осенние болезни: как не заболеть и чем их лечить
      439
      Какие государственные предприятия в Украине являются самыми прибыльными
      сегодня , 07:29 Какие государственные предприятия в Украине являются самыми прибыльными
      249
      Россия отцепила от украинского поезда мой вагон, – Казарин
      28 октября , 22:48 Россия отцепила от украинского поезда мой вагон, – Казарин
      Павло Казарін 688
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук