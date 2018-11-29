В четверг, 29 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Украинская гривна продолжает сдавать позиции.

Как сообщает НБУ, доллар прибавил в цене 16 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем. Теперь за один "зеленый" придется выложить 28 гривен 26 копеек.

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Евро подорожало меньше – на 6 копеек. Стоимость европейской валюты на 29 ноября составляет уже 31 гривну 89 копеек.