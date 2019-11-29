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      Курс валют на 29 ноября: гривна немного подешевеет

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      Курс валют НБУ на 29 ноября / morguefile.com

      На пятницу, 29 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Украинская гривна потеряет всего несколько копеек относительно главных валют США и Евросоюза.

      По данным национального регулятора, в пятницу американский доллар подорожает, но не существенно – всего на 6 копеек.

      Обратите внимание! Как изменится курс доллара к Новому году?

      Так, стоимость одного "вечнозеленого" перед выходными составит 24 гривны 4 копейки.

      Так же почти неизменным останется и курс относительно евро – главная валюта ЕС добавит в стоимости всего 5 копеек.

      В пятницу за один евро придется заплатить 26 гривен 45 копеек.

      Прогноз погоды на 29 ноября: конец осени будет с дождями
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Курсы валют Валюта Гривна Доллар-Гривна Доллар Евро НБУ
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