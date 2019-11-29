Курс валют на 29 ноября: гривна немного подешевеет

На пятницу, 29 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Украинская гривна потеряет всего несколько копеек относительно главных валют США и Евросоюза.

По данным национального регулятора, в пятницу американский доллар подорожает, но не существенно – всего на 6 копеек.

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Так, стоимость одного "вечнозеленого" перед выходными составит 24 гривны 4 копейки.

Так же почти неизменным останется и курс относительно евро – главная валюта ЕС добавит в стоимости всего 5 копеек.

В пятницу за один евро придется заплатить 26 гривен 45 копеек.