Курс валют на 29 ноября: гривна немного подешевеет
На пятницу, 29 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Украинская гривна потеряет всего несколько копеек относительно главных валют США и Евросоюза.
По данным национального регулятора, в пятницу американский доллар подорожает, но не существенно – всего на 6 копеек.
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Так, стоимость одного "вечнозеленого" перед выходными составит 24 гривны 4 копейки.
Так же почти неизменным останется и курс относительно евро – главная валюта ЕС добавит в стоимости всего 5 копеек.
В пятницу за один евро придется заплатить 26 гривен 45 копеек.
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