Курс валют на 30 января: валюта дешевеет
В среду, 30 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. И американская, и европейская валюта минимально потеряли в цене.
Согласно информации на официальном сайте НБУ,30 января за один американский доллар придется отдать 27 гривен 77 копеек.
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Это лишь на 2 копейки меньше, чем было в предыдущий банковский день.
Главная валюта Евросоюза также минимально потеряла в цене, если сравнивать с курсом на вторник на – 1 копейку.
Следовательно, в среду за один евро придется отдать 31 гривну 72 копейки.
Источник: 24 Канал
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