Курс валют на 30 января: доллар и евро снова подорожали

На четверг, 30 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе валюты продолжают стремительно дорожать.

Национальный банк Украины сообщил на своем официальном сайте, что 30 января цена американского "зеленого" составит 24 гривны 85 копеек.

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Это на 13 копеек больше, чем было в предыдущий банковский день – 29 января.

Главная валюта Евросоюза также продолжает расти и в четверг прибавит в цене 12 копеек. Поэтому, 30 января за один евро придется отдать 27 гривен 33 копейки.

Как растет валюта с начала 2020 года:

В конце 2019 года Национальный банк установил курс доллара на уровне 23,7 гривны, а евро – 26,4 гривны. Такая цена сохранялась в течение рождественско-новогодних праздников в январе 2020 года.

После праздников валюта начала постепенно дорожать. В течение января доллар прибавил в цене более 1 гривну, а евро – 90 копеек.

Заметим, согласно прогнозу Министерства экономики, среднегодовой обменный курс в 2020 году составит 27 гривен за доллар.

Как менялась валюта за время независимости Украины / Инфографика 24 канала