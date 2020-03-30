Курс валют на 30 марта: гривна дешевеет, но не существенно

В понедельник, 30 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к доллару и евро. Обе западные валюты прибавили в своей стоимости всего несколько копеек.

По данным национального регулятора, 30 марта за один доллар придется заплатить 28 гривен 18 копеек.

Обратите внимание Спрос на валюту снизился втрое: доллар может и не переступить границу в 30 гривен

Таким образом "вечнозеленый" подорожал всего на 5 копеек, если сравнивать с предыдущим банковским днем – 27 марта.

В целом с момента обвала цен на нефть и введения карантина в Украине доллар стал дороже почти на 3,5 гривны.

В то же время европейская валюта подорожала еще меньше – всего на 4 копейки.

Таким образом, в понедельник стоимость одного евро составит 30 гривен 90 копеек.

Евро за последние три недели тоже совершил огромный скачок. Главная валюта Европейского Союза за это время подорожала на 3 гривны 20 копеек.



Среднегодовой курс гривны относительно доллара с 1996 года / Инфографика 24 канала