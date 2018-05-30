Курс валют на 30 мая: евро стремительно падает

В среду, 30 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, американская валюта незначительно подешевеет, а вот европейская – будет стремительно падать в цене.

По данным на сайте НБУ, по сравнению с предыдущим банковским днем, доллар США потерял в цене 5 копеек. Поэтому стоимость "зеленого" в среду составит 26 гривен 9 копеек.

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В свою очередь, европейская валюта продолжила свое существенное падение и подешевела на 26 копеек и в среду стоимость евро составляет 30 гривен 16 копеек.