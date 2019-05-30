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      МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
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      Курс валют на 30 мая: доллар и евро стремительно укрепились по отношению к гривне

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      Курс валют НБУ на сегодня 30.05.2019 - курс доллара, курс евро
      Курс валют НБУ на 30 мая / gettyimages.com

      На четверг, 30 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе главные мировые валюты выросли в цене более чем на 20 копеек.

      Согласно официальным данным НБУ, 30 мая цена американского доллара выросла по сравнению с предыдущим банковским днем на 27 копеек.

      Читайте также: Евросоюз может выделить Украине 500 миллионов евро, однако есть ряд условий

      Валюта США в четверг, 29 мая, будет стоить 26,68 гривны.

      Евро же прибавил в цене 21 копейку – теперь его можно приобрести за 29,76 гривны.

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      Теги: Новости Украины Курсы валют Валюта Евро Доллар Гривна Доллар-Гривна НБУ
      Источник: 24 канал
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