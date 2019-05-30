Курс валют на 30 мая: доллар и евро стремительно укрепились по отношению к гривне

На четверг, 30 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе главные мировые валюты выросли в цене более чем на 20 копеек.

Согласно официальным данным НБУ, 30 мая цена американского доллара выросла по сравнению с предыдущим банковским днем на 27 копеек. Читайте также: Евросоюз может выделить Украине 500 миллионов евро, однако есть ряд условий Валюта США в четверг, 29 мая, будет стоить 26,68 гривны. Евро же прибавил в цене 21 копейку – теперь его можно приобрести за 29,76 гривны.