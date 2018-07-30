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Курс валют на 30 июля:доллар стремительно дорожает

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Курс валют НБУ на 30 июля
Курс валют НБУ на 30 июля / pogliad.ua

На понедельник, 30 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Американская валюта значительно подорожала, евро существенно потерял в цене.

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

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По сравнению с предыдущим банковским днем доллар подорожал на 11 копеек. Так, 30 июля за доллар нужно будет отдать 26,76 гривен.

С евро ситуация противоположная – европейская валюта подешевела на 11 копеек. Цена евро в понедельник составит 31 гривну 11 копеек.

Теги: Новости Украины Курсы валют Валюта Гривна Доллар-Гривна Доллар евро
Источник: 24 Канал
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