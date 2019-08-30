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      Курс валют от НБУ на 30 августа: стоимость евро и доллара практически не изменится

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      Курс доллара, евро – курс валют НБУ на 30 августа 2019
      Курс валют НБУ на 30 августа / online.te.ua

      На пятницу, 30 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Стоимость основных валют ЕС и США останется на том же уровне, что в предыдущий день – пока доллар прибавит в цене 1 копейку, а евро наоборот ее потеряет.

      По официальным данным государственного регулятора, в пятницу, 30 августа, за один "вечнозеленый" придется заплатить 25 гривен и 23 копейки.

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      Это лишь на 1 копейку больше, чем днем ранее.

      Вместе с тем европейская валюта наоборот потеряет в цене 1 копейку. В пятницу один евро будет стоить 27 гривен 94 копейки.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Евро Доллар-Гривна Гривна Курсы валют Валюта Доллар
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