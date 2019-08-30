Курс валют от НБУ на 30 августа: стоимость евро и доллара практически не изменится

На пятницу, 30 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Стоимость основных валют ЕС и США останется на том же уровне, что в предыдущий день – пока доллар прибавит в цене 1 копейку, а евро наоборот ее потеряет.

По официальным данным государственного регулятора, в пятницу, 30 августа, за один "вечнозеленый" придется заплатить 25 гривен и 23 копейки. Обратите внимание! Курс доллара в Украине: прогноз на неделю Это лишь на 1 копейку больше, чем днем ранее. Вместе с тем европейская валюта наоборот потеряет в цене 1 копейку. В пятницу один евро будет стоить 27 гривен 94 копейки.