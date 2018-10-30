На вторник, 30 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Американская валюта вновь подешевела, зато европейская наоборот прибавила в цене.

Согласно данным на официальном сайте НБУ, 30 октября доллар США снова упал в цене.

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Так, американская валюта будет стоить 28 гривен 20 копеек. Заметим, что это на 6 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.

Относительно евро, то его цена немного выросла. Европейская валюта подорожала на три копейки и будет стоить 32 гривны и 9 копеек.