Курс валют на 30 октября: доллар снова дешевеет, евро наоборот – растет
На вторник, 30 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Американская валюта вновь подешевела, зато европейская наоборот прибавила в цене.
Согласно данным на официальном сайте НБУ, 30 октября доллар США снова упал в цене.
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Так, американская валюта будет стоить 28 гривен 20 копеек. Заметим, что это на 6 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.
Относительно евро, то его цена немного выросла. Европейская валюта подорожала на три копейки и будет стоить 32 гривны и 9 копеек.
Источник: 24 канал
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