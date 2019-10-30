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      Курс валют на 30 октября: доллар и евро немного подорожали

      26 Читати новину українською
      Курс доллара, евро – курс валют НБУ на сегодня 30 октября 2019
      Каким будет курс валют от НБУ 30 октября / ckp.in.ua

      На среду, 30 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным госрегулятора, американская и европейская валюты немного прибавили в цене.

      Согласно данным НБУ, на 30 октября за один американский доллар придется выложить 25,11 гривен.

      Важно! Правительство утвердило новый прогноз по ВВП, инфляции и курсу гривны: детали

      Это на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

      Евро со своей стороны также подорожал, однако уже на 7 копеек, если сравнивать с курсом на вторник, 29 октября.

      В среду цена евро составит 27,86 гривны.

      Курс доллара к концу 2019 года: аналитики JP Morgan сделали прогноз

      blog_ava
      Прогноз погоды на 30 октября: холод станет существенней, ночь будет морозной
      сегодня
      500
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Курсы валют Валюта Евро Доллар Доллар-Гривна Гривна
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