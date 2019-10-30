Курс валют на 30 октября: доллар и евро немного подорожали

На среду, 30 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным госрегулятора, американская и европейская валюты немного прибавили в цене.

Согласно данным НБУ, на 30 октября за один американский доллар придется выложить 25,11 гривен.

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Это на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Евро со своей стороны также подорожал, однако уже на 7 копеек, если сравнивать с курсом на вторник, 29 октября.

В среду цена евро составит 27,86 гривны.

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