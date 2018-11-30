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      Курс валют на 30 ноября: доллар и евро стремительно дорожают

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      Курс валют НБУ на 30 ноября
      Курс валют НБУ на 30 ноября / ft.com

      На пятницу, 30 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. И американская, и европейская валюта значительно прибавили в цене.

      Как сообщает на своем сайте регуляторный орган, 30 ноября цена американской валюты составит 28 гривен 39 копеек.

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      Отметим, что это на 13 копеек больше, чем было предыдущего банковского дня.

      Евро прибавил в цене значительно больше. Европейская валюта выросла на 43 копейки по сравнению с показателями 29 ноября.

      Так, 30 ноября европейская валюта будет стоить 32 гривны 32 копейки

      Теги: Новости Украины евро Гривна Доллар-Гривна Доллар Валюта Курсы валют НБУ
      Источник: 24 канал
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