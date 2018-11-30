Курс валют на 30 ноября: доллар и евро стремительно дорожают
На пятницу, 30 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. И американская, и европейская валюта значительно прибавили в цене.
Как сообщает на своем сайте регуляторный орган, 30 ноября цена американской валюты составит 28 гривен 39 копеек.
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Отметим, что это на 13 копеек больше, чем было предыдущего банковского дня.
Евро прибавил в цене значительно больше. Европейская валюта выросла на 43 копейки по сравнению с показателями 29 ноября.
Так, 30 ноября европейская валюта будет стоить 32 гривны 32 копейки
Источник: 24 канал
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