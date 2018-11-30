На пятницу, 30 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. И американская, и европейская валюта значительно прибавили в цене.

Как сообщает на своем сайте регуляторный орган, 30 ноября цена американской валюты составит 28 гривен 39 копеек.

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Отметим, что это на 13 копеек больше, чем было предыдущего банковского дня.

Евро прибавил в цене значительно больше. Европейская валюта выросла на 43 копейки по сравнению с показателями 29 ноября.

Так, 30 ноября европейская валюта будет стоить 32 гривны 32 копейки