Курс валют на 31 января: доллар и евро почти не изменили позиций
На четверг, 31 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе валюты почти не изменили своих цен.
Согласно информации на официальном сайте НБУ, по сравнению с предыдущим банковским днем, американская валюта подешевела всего на 2 копейки. Так, в четверг стоимость доллара составляет 27 гривен 75 копеек.
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В то же время цена европейской валюты не изменилась по сравнению с впереди днем. Поэтому евро стоит 31 гривну 72 копейки.
Источник: 24 Канал
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