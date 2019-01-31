Курс валют на 31 января: доллар и евро почти не изменили позиций

На четверг, 31 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе валюты почти не изменили своих цен.

Согласно информации на официальном сайте НБУ, по сравнению с предыдущим банковским днем, американская валюта подешевела всего на 2 копейки. Так, в четверг стоимость доллара составляет 27 гривен 75 копеек.

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В то же время цена европейской валюты не изменилась по сравнению с впереди днем. Поэтому евро стоит 31 гривну 72 копейки.