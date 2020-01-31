Курс валют на 31 января: доллар и евро продолжают неуклонно расти

На пятницу, 31 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Основные валюты Европейского Союза и Соединенных Штатов продолжают ощутимо укрепляться по отношению к гривне.

НБУ установил, что в последний рабочий день недели и последний день месяца американский доллар будет стоить 24 гривны 92 копейки.

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Таким образом "вечнозеленый" добавит в своей стоимости 7 копеек, если сравнивать с предыдущим банковским днем ​​– 30 января.

В то же время главная валюта Европейского Союза подоражает значительно ощутимее – ее стоимость возрастет сразу на 15 копеек.

Поэтому в пятницу за один евро придется заплатить 27 гривен 48 копеек.

Отметим, что стоимость иностранных валют на фоне гривны почти постоянно растет с начала 2020 года. Если в конце прошлого года Нацбанку приходилось объяснять постоянное укрепление гривны, то теперь все наоборот – регулятор вынужден оправдываться за постоянное удешевление национальной валюты.

Как растет валюта с начала 2020 года:

В конце 2019 года Национальный банк установил курс доллара на уровне 23,7 гривны, а евро – 26,4 гривны. Такая цена сохранялась в течение рождественско-новогодних праздников в январе 2020 года.

После праздников валюта начала постепенно дорожать. На протяжении января как доллар, так и евро прибавили в цене более 1 гривны.

Заметим, согласно прогнозу Министерства экономики, среднегодовой обменный курс в 2020 году составит 27 гривен за доллар.



Среднегодовой курс гривны с 1996 года / инфографика 24 канала