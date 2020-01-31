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      Курс валют на 31 января: доллар и евро продолжают неуклонно расти

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      Курс валют НБУ на 31 января / goloskarpat.info

      На пятницу, 31 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Основные валюты Европейского Союза и Соединенных Штатов продолжают ощутимо укрепляться по отношению к гривне.

       

      НБУ установил, что в последний рабочий день недели и последний день месяца американский доллар будет стоить 24 гривны 92 копейки.

      Стоит знать! Почему гривна начала падать: объяснение НБУ

      Таким образом "вечнозеленый" добавит в своей стоимости 7 копеек, если сравнивать с предыдущим банковским днем ​​– 30 января.

      В то же время главная валюта Европейского Союза подоражает значительно ощутимее – ее стоимость возрастет сразу на 15 копеек.

      Поэтому в пятницу за один евро придется заплатить 27 гривен 48 копеек.

      Отметим, что стоимость иностранных валют на фоне гривны почти постоянно растет с начала 2020 года. Если в конце прошлого года Нацбанку приходилось объяснять постоянное укрепление гривны, то теперь все наоборот – регулятор вынужден оправдываться за постоянное удешевление национальной валюты.

      Как растет валюта с начала 2020 года:

      • В конце 2019 года Национальный банк установил курс доллара на уровне 23,7 гривны, а евро – 26,4 гривны. Такая цена сохранялась в течение рождественско-новогодних праздников в январе 2020 года.
      • После праздников валюта начала постепенно дорожать. На протяжении января как доллар, так и евро прибавили в цене более 1 гривны.
      • Заметим, согласно прогнозу Министерства экономики, среднегодовой обменный курс в 2020 году составит 27 гривен за доллар.

      середньорічний курс гривні, долар
      Среднегодовой курс гривны с 1996 года / инфографика 24 канала

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Валюта Доллар-Гривна Курсы валют Гривна Доллар Евро
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