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      Курс валют на 31 марта: доллар немного подешевел

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      Каким будет курс валют от НБУ 31 марта / 24 канал

      На вторник, 31 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к доллару и евро. Гривна немного укрепилась относительно американской валюты. И несколько потеряла в сравнении с главной валютой Евросоюза.

      По данным национального регулятора, 31 марта за один доллар придется заплатить 28 гривен 1 копейку. Таким образом "вечнозеленый" подешевел на 17 копеек, если сравнивать с предыдущим банковским днем ​​– 30 марта.

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      В то же время европейская валюта немного подорожала, но только на 6 копеек. За один евро нужно отдать 30 гривен 96 копеек.

      Обратите внимание! Евро за последние три недели тоже совершил огромный скачок. Главная валюта Европейского Союза за это время подорожала на 3 гривны 20 копеек.

      Курс гривны относительно евро и доллара 30 марта на наличном рынке почти не изменился – европейская валюта подорожала на несколько копеек, а американская – наоборот, подешевела.

      Доллар в понедельник покупали за 27,99 гривны (-1 копейка по сравнению с пятницей), а продавали по 28,57 гривны (-6 копеек).

      Евро в понедельник тоже подорожал – покупали за 30,51 гривны (+8 копеек), а продавали, как и в пятницу, по 31,43 гривны.

      В обменниках доллар 30 марта можно было приобрести за 28,3 гривны, продать – 28,4. Евро стоил 31,8 гривны, а продажа европейской валюты – 31,05 гривны.

      курс валют долар гривня
      Статистика курса валют в Украине за последние годы / Инфографика 24 канала

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Доллар Гривна Евро Доллар-Гривна Валюта Курсы валют
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