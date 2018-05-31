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Курс валют на 31 мая: евро существенно подорожал, доллар не отстает

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Курс валют НБУ на 31 мая: доллар и евро дорожают
Курс валют НБУ на 31 мая: доллар и евро дорожают / Соцсети

В четверг, 31 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным на сайте НБУ, как американская, так и европейская валюта прибавили в цене.

Как на своем сайте сообщает государственный регуляторный орган, 31 мая цена американского доллара составит 26,14 гривны.

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Заметим, что это на пять копеек больше, чем было в предыдущий банковский день.

Что касается евро, то он тоже подорожал, однако уже существеннее – плюс 24 копейки, если сравнивать с курсом на среду, 30 мая.

Следовательно, европейская валюта теперь будет стоить 30,40 гривны.

Теги: Новости Украины Доллар Доллар-Гривна Гривна Курсы валют Валюта НБУ евро
Источник: 24 Канал
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