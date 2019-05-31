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      Курс валют на 31 мая: евро и доллар снова прыгнули вверх

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      Курс валют НБУ на сегодня 31.05.2019 - курс доллара, курс евро
      Курс валют НБУ на 31 мая / GettyImages

      На пятницу, 31 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе главные мировые валюты в очередной раз заметно выросли в цене относительно украинской гривны.

      Согласно официальным данным НБУ, в последний день мая 2019 года – 31 числа – цена американского доллара выросла по сравнению с предыдущим банковским днем на 19 копеек.

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      Валюта США в пятницу, 31 мая, будет стоить 26,87 гривны.

      Евро же прибавил в цене 16 копеек – 31 мая его можно приобрести за 29,92 гривны.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Валюта Курсы валют Евро Доллар Гривна Доллар-Гривна
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