Курс валют на 31 мая: евро и доллар снова прыгнули вверх

На пятницу, 31 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе главные мировые валюты в очередной раз заметно выросли в цене относительно украинской гривны.

Согласно официальным данным НБУ, в последний день мая 2019 года – 31 числа – цена американского доллара выросла по сравнению с предыдущим банковским днем на 19 копеек.

Читайте также: В киевском метро больше не будет автоматов по продаже жетонов

Валюта США в пятницу, 31 мая, будет стоить 26,87 гривны.

Евро же прибавил в цене 16 копеек – 31 мая его можно приобрести за 29,92 гривны.