Курс валют на 31 июля: евро существенно подорожал, доллар – без изменений
На вторник, 31 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным на сайте НБУ, стоимость американской валюты осталась без изменений, зато европейская немного прибавила в цене.
Как на своем сайте сообщает государственный регуляторный орган, 25 июля цена американского доллара составит 26,76 гривны.
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Заметим, что столько же американская валюта стоила и в предыдущий банковский день.
Относительно евро, то он подорожал на 15 копеек, если сравнивать с курсом на понедельник, 30 июля.
Следовательно, европейская валюта теперь будет стоить 31,26 гривны.
Источник: 24 канал
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