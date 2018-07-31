Курс валют на 31 июля: евро существенно подорожал, доллар – без изменений

На вторник, 31 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным на сайте НБУ, стоимость американской валюты осталась без изменений, зато европейская немного прибавила в цене.

Как на своем сайте сообщает государственный регуляторный орган, 25 июля цена американского доллара составит 26,76 гривны. Читайте также: Почему падает гривня, а пенсионерам задерживают выплаты Заметим, что столько же американская валюта стоила и в предыдущий банковский день. Относительно евро, то он подорожал на 15 копеек, если сравнивать с курсом на понедельник, 30 июля. Следовательно, европейская валюта теперь будет стоить 31,26 гривны.