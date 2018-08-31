Курс валют на 31 августа: доллар и евро снова существенно дорожают
На пятницу, 31 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным на сайте НБУ, как американская, так и европейская валюты немного прибавили в цене.
Как сообщает на своем сайте государственный регуляторный орган, 31 августа цена американского доллара составит 28,28 гривны.
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Заметим, что это на 16 копеек дороже, чем было в предыдущий банковский день.
Относительно евро, то он также прибавил, правда, если сравнивать с курсом на четверг, 30 августа, уже более существенно – плюс 28 копеек.
Следовательно, европейская валюта теперь будет стоить 33,06 гривны.
Источник: 24 канал
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