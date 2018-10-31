Курс валют на 31 октября: доллар и евро снова дешевеют
На среду, 31 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Как американская, так и европейская валюты вновь упали в цене.
Согласно данным на официальном сайте НБУ, 31 октября доллар США и евро вновь подешевели.
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Так, американская валюта будет стоить 28 гривен 16 копеек. Заметим, что это на 4 копейки меньше, чем в предыдущий банковский день.
Относительно евро, то он также подешевел. Если сравнивать с курсом на вторник, его цена стала меньше на 7 копеек.
Следовательно, европейская валюта теперь будет стоить 32 гривны 2 копейки.
Источник: 24 Канал
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