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      Курс валют на 31 октября: доллар и евро снова дешевеют

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      Курс валют НБУ на 31 октября
      Курс валют НБУ на 31 октября / mind.ua

      На среду, 31 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Как американская, так и европейская валюты вновь упали в цене.

      Согласно данным на официальном  сайте НБУ, 31 октября доллар США и евро вновь подешевели.

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      Так, американская валюта будет стоить 28 гривен 16 копеек. Заметим, что это на 4 копейки меньше, чем в предыдущий банковский день.

      Относительно евро, то он также подешевел. Если сравнивать с курсом на вторник, его цена стала меньше на 7 копеек.

      Следовательно, европейская валюта теперь будет стоить 32 гривны 2 копейки.

      Теги: Новости Украины Курсы валют Валюта Гривна Доллар-Гривна Доллар евро
      Источник: 24 Канал
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