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      Курс валют на 4 мая: доллар немного подешевел, а евро прибавил в цене

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      Курс доллара, евро – курс валют НБУ на сегодня 4 мая 2020
      Каким будет курс валют от НБУ 4 мая / Фото НБУ // flickr

      На понедельник, 4 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Украинская валюта остается крайне нестабильной. За долгие выходные "вечнозеленый" минимально подешевел, а вот евро наоборот упало в цене.

      По данным НБУ, в понедельник, 4 мая, стоимость одного доллара составляет 26 гривен 95 копеек. То есть на начало недели его стоимость уменьшилась на 2 копейки. Заметим, что 30 апреля он стоил 26 гривен и 97 копеек.

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      Зато евро подорожал на 5 копеек. Теперь цена евро составляет 29 гривен 29 копеек, а еще в конце апреля его стоимость составляла 29 гривен 24 копейки.

      Стоимость валюты на межбанке:

      • доллар – в пределах 26,94-26,97 гривны;
         
      • евро – в пределах 29,25-29,28 гривны.

      Стоимость валюты в обменниках:

      • В обменниках за доллар придется заплатить 27 гривен 5 копеек, а продать – за 27 гривен 17 копеек.
         
      • Курс евро в обменниках: 29 гривен 26 копеек покупка 29 гривен 39 копеек – продажа.

      Что будет с курсом валют?Эксперты прогнозируют, что гривна будет продолжать падать. Но не стоит ждать доллара по 30 гривен. Нацбанк еще имеет инструменты для сдерживания курса. Все зависит от дальнейших цен на нефть, ситуации с коронавирусом и фондовыми рынками. Однако в случае финансового кризиса возможен обвал гривны.

      Як змінювався середньорічний курс долара
      Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Доллар Гривна Евро Доллар-Гривна Валюта Курсы валют
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