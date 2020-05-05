08:30
5 май 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 НАРУШЕНИЕ КАРАНТИНА В ЧЕРКАССАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 НАРУШЕНИЕ КАРАНТИНА В ЧЕРКАССАХ

      Курс валют на 5 мая: евро ощутимо дорожает

      - Читати новину українською
      Курс доллара, евро – курс валют НБУ на сегодня 5 мая 2020
      Каким будет курс валют от НБУ 5 мая / 24 канал

      На вторник, 5 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Пока американская валюта остается практически на прежнем уровне, европейская довольно сильно укрепилась.

      По данным национального регулятора, во вторник один доллар будет стоить 26 гривен 97 копеек.

      Интересно Учетную ставку снова снизили: что это такое и почему она изменит жизнь украинцев

      Это лишь на 2 копейки больше, чем было в предыдущий банковский день – 4 мая.

      На межбанке американская валюта будет торговаться в пределах 26,93 – 26,96 гривны. В обменниках за вечнозеленый придется заплатить 27 гривен 18 копеек. Свои доллары можно продать за 26 гривен 88 копеек.

      В то же время евро 5 мая укрепится значительно ощутимее – сразу на 22 копейки. Во вторник он будет стоить 29 гривен 51 копейку.

      На межбанке стоимость европейской валюты будет колебаться в пределах 29,42 – 29,45 гривны. В обменниках купить евро можно за 29 гривен 55 копеек, продать – по 29 гривен 2 копейки.

      С начала кризиса в марте американский доллар подорожал на более чем 2 гривны 20 копеек, а евро прибавил в стоимости почти 2 гривны.

      середньорічний курс, гривня-долар
      Среднегодовой курс гривны относительно доллара / инфографика 24 канала

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Доллар-Гривна Доллар Курсы валют Валюта Гривна Евро
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Российский боевик слив свое застолье на Донбассе в сеть: детали
      4 мая , 23:12 Российский боевик слив свое застолье на Донбассе в сеть: детали
      Михайло Макарук
      Европа выходит, но не мы: почему Украина в пятерке по приросту новых случаев коронавируса?
      4 мая , 22:00 Европа выходит, но не мы: почему Украина в пятерке по приросту новых случаев коронавируса?
      Павло Ковтонюк