Курс валют на 5 мая: евро ощутимо дорожает

На вторник, 5 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Пока американская валюта остается практически на прежнем уровне, европейская довольно сильно укрепилась.

По данным национального регулятора, во вторник один доллар будет стоить 26 гривен 97 копеек.

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Это лишь на 2 копейки больше, чем было в предыдущий банковский день – 4 мая.

На межбанке американская валюта будет торговаться в пределах 26,93 – 26,96 гривны. В обменниках за вечнозеленый придется заплатить 27 гривен 18 копеек. Свои доллары можно продать за 26 гривен 88 копеек.

В то же время евро 5 мая укрепится значительно ощутимее – сразу на 22 копейки. Во вторник он будет стоить 29 гривен 51 копейку.

На межбанке стоимость европейской валюты будет колебаться в пределах 29,42 – 29,45 гривны. В обменниках купить евро можно за 29 гривен 55 копеек, продать – по 29 гривен 2 копейки.

С начала кризиса в марте американский доллар подорожал на более чем 2 гривны 20 копеек, а евро прибавил в стоимости почти 2 гривны.



Среднегодовой курс гривны относительно доллара / инфографика 24 канала