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      Курс валют на 6 мая: доллар без изменений, евро потерял 25 копеек

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      Курс доллара, евро – курс валют НБУ на сегодня 6 мая 2020
      Каким будет курс валют от НБУ 6 мая / Фото НБУ // flickr

      На среду, 6 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Американская валюта не изменилась в цене по сравнению с предыдущим днем. Зато евро существенно подешевел.

      По данным национального регулятора, в среду, 6 мая, один доллар будет стоить 26 гривен 97 копеек. Это столько же, как и днем ​​ранее, 5 мая.

      Примечательно Что будет с курсом валют после карантина: прогноз эксперта

      На межбанке американский доллар будет стоить 26,94 – 26,96 гривны. Зато в обменниках его цена составит в среднем 26,85 гривны чтобы продать и 27,15 гривны чтобы купить

      В отличие от доллара, евро продолжает прыгать в цене. После роста в предыдущий день на 22 копейки (до 29 гривен 51 копейки), 6 мая евро опустился в цене на 25 копеек – до 29 гривен 26 копеек.

      На межбанке стоимость европейской валюты будет колебаться в пределах 29,30 – 29,32 гривны. В обменниках купить евро можно будет за 29,55 гривны, сдать – по 29,00.

      К слову Курс доллара в мае: прогнозы экономистов

      курс долара за роками
      Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала​
       

      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Новости Украины Евро Гривна Доллар-Гривна Доллар Курсы валют Валюта
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