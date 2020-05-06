Курс валют на 6 мая: доллар без изменений, евро потерял 25 копеек

На среду, 6 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Американская валюта не изменилась в цене по сравнению с предыдущим днем. Зато евро существенно подешевел.

По данным национального регулятора, в среду, 6 мая, один доллар будет стоить 26 гривен 97 копеек. Это столько же, как и днем ​​ранее, 5 мая.

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На межбанке американский доллар будет стоить 26,94 – 26,96 гривны. Зато в обменниках его цена составит в среднем 26,85 гривны чтобы продать и 27,15 гривны чтобы купить

В отличие от доллара, евро продолжает прыгать в цене. После роста в предыдущий день на 22 копейки (до 29 гривен 51 копейки), 6 мая евро опустился в цене на 25 копеек – до 29 гривен 26 копеек.

На межбанке стоимость европейской валюты будет колебаться в пределах 29,30 – 29,32 гривны. В обменниках купить евро можно будет за 29,55 гривны, сдать – по 29,00.

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