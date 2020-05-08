Курс валют на 8 мая: доллар и евро дешевеют

В пятницу, 8 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Главные валюты США и Евросоюза снова снизились в цене.

По данным НБУ, в пятницу, 8 мая, один доллар будет стоить 26 гривен 82 копейки. Это на 11 копеек дешевле, чем было в предыдущий банковский день, 7 мая.

​Смотрите также Курс доллара в мае: прогнозы экономистов

В то же время евро также подешевело. Теперь цена евро составляет 28 гривен 91 копейку, а это на 19 копеек дешевле, чем было в четверг, 7 мая.

Стоимость валюты на межбанке:

доллар – в пределах 26,80 – 26,82 гривны;

евро – в пределах 28,88 – 28,90 гривны.

Стоимость валюты в обменниках:

В обменниках за доллар придется заплатить 26 гривен 77 копеек, а продать – по 27 гривен 5 копеек.

Курс евро в обменниках: 28 гривен 71 копейка – при покупке 29 гривен 19 копеек – при продаже.

Что произойдет с курсом гривны после выхода с карантина?

Украинская экономика понесла огромные убытки из-за карантина. В Совете по вопросам экономического развития Украины считают, что как только экономика оживится после смягчения карантина, то может произойти определенное проседание гривны. Хотя уверяют, что это падение будет незначительным.

Среднегодовой курс доллара по гривне / инфографика 24 канала