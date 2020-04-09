Курс валют на 9 апреля: доллар снова начинает дорожать

На четверг, 9 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к доллару и евро. После четырехдневного падения доллар впервые окреп относительно гривны. Евро же остался практически на прежнем уровне.

По данным национального регулятора, в четверг стоимость одного доллара составит 27 гривен 20 копеек.

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Это на 10 копеек больше, чем в предыдущий банковский день – 8 апреля. Интересно, что доллар подорожал впервые за последние 5 банковских дней – еще от четверга 2 апреля.

Всю неделю американская валюта только дешевела и потеряла в цене сразу 65 копеек, опустившись с 27,75 гривны до 27,1 гривны.

На межбанке курс доллара будет несколько выше официального. 9 апреля он будет торговаться в пределах 27,34 – 27,38 гривны. В обменниках доллар будет стоить 27 гривен 46 копеек, свои вечнозеленые можно будет продать за 27 гривен.

В то же время курс евро остается почти неизменным. В четверг европейская валюта будет стоить 29 гривен 58 копеек.

Таким образом за последние сутки стоимость евро изменилась лишь на 1 копейку в сторону подорожания.

За последнюю неделю европейская валюта подешевела на 74 копейки – от 30 гривен 32 копеек. Недельный минимум евро был 7 апреля, когда тот стоил 29 гривен 38 копеек.

На межбанке евро, как и доллар, немного опережает официальный курс – он будет в пределах 29,74 – 29,78 гривны. В обменниках за европейскую валюту придется заплатить 29 гривен 74 копейки, свою можно продать за 29 гривен.



Среднегодовой курс гривны относительно доллара / инфографика 24 канала