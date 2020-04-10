Курс валют на 10 апреля: доллар и евро немного подорожали
На пятницу, 10 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к доллару и евро. Американская и европейская валюта несколько подорожали в цене.
По данным национального регулятора, в пятницу стоимость одного доллара составит 27 гривен 26 копеек. Это на 6 копеек больше, чем в предыдущий банковский день – 9 апреля.
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Интересно, что доллар дорожает уже второй день, впервые за последние 6 банковских дней – еще с четверга 2 апреля. Всю неделю американская валюта дешевела и потеряла в цене сразу 65 копеек, опустившись с 27,75 гривны до 27,1 гривни.
В то же время курс евро остается почти неизменным. В пятницу европейская валюта будет стоить 29 гривен 64 копейки.
Таким образом за последние сутки стоимость евро изменилась на 6 копеек в сторону удорожания.
Обратите внимание! За последнюю неделю европейская валюта подешевела на 74 копейки – от 30 гривен 32 копеек. Недельный минимум евро был 7 апреля, когда тот стоил 29 гривен 38 копеек.
Среднегодовой курс гривны относительно доллара / инфографика 24 канала
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