09:31
10 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Курс валют на 10 апреля: доллар и евро немного подорожали

      - Читати новину українською
      Каким будет курс валют от НБУ 10 апреля / fakty.com.ua

      На пятницу, 10 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к доллару и евро. Американская и европейская валюта несколько подорожали в цене.

      По данным национального регулятора, в пятницу стоимость одного доллара составит 27 гривен 26 копеек. Это на 6 копеек больше, чем в предыдущий банковский день – 9 апреля.

      Актуально В НБУ рассказали о работе банков и ситуации на валютном рынке: видео

      Интересно, что доллар дорожает уже второй день, впервые за последние 6 банковских дней – еще с четверга 2 апреля. Всю неделю американская валюта дешевела и потеряла в цене сразу 65 копеек, опустившись с 27,75 гривны до 27,1 гривни.

      В то же время курс евро остается почти неизменным. В пятницу европейская валюта будет стоить 29 гривен 64 копейки.

      Таким образом за последние сутки стоимость евро изменилась на 6 копеек в сторону удорожания.

      Обратите внимание! За последнюю неделю европейская валюта подешевела на 74 копейки – от 30 гривен 32 копеек. Недельный минимум евро был 7 апреля, когда тот стоил 29 гривен 38 копеек.

      курс валют гривня долар
      Среднегодовой курс гривны относительно доллара / инфографика 24 канала

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Доллар-Гривна Гривна Курсы валют Валюта Доллар Евро
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      9 апреля , 22:46 Тысячи поправок в закон о банках: Гетманцев прокомментировал влияние Коломойского
      Олена Трибушна
      9 апреля , 22:00 Демократы и республиканцы США объединились против Китая, - The Washington Post
      Блог Соцмережі